Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
- РИА Новости
Отмечается, что все заболевшие находятся в Москве.
«По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах», — приводит Интерфакс сообщение штаба.
Определён круг лиц, с которыми они контактировали в России, проводится обследование.
8 марта стало известно о трёх новых случаях заражения COVID-19 в России.