Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению коронавируса и борьбе с ним.

Отмечается, что все заболевшие находятся в Москве.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах», — приводит Интерфакс сообщение штаба.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали в России, проводится обследование.

8 марта стало известно о трёх новых случаях заражения COVID-19 в России.