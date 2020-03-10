Эффективный карантин: учёные выяснили средний инкубационный период коронавирусной инфекции COVID-19

Американские учёные выяснили, что средний инкубационный период для коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 5,1 дня. Таким образом, двухнедельный карантин для предполагаемых носителей вируса — эффективный метод борьбы с распространением заболевания, отмечают исследователи. В то же время они признают, что примерно в 1% случаев симптомы проявляются по прошествии 14-дневного срока.

Помещение потенциальных носителей коронавируса SARS-CoV-2 на 14-дневный карантин — действенная мера по предотвращению распространения вызываемого им заболевания, получившего название COVID-19. К такому выводу пришли медики из американского Университета Джона Хопкинса после анализа случаев заражения, зафиксированных до 24 февраля 2020 года. Об этом сообщает журнал Annals of Internal Medicine.

Отмечается, что у 97,5% заразившихся симптомы болезни появляются в течение 11,5 дня и лишь в 101 случае на 10 тыс. они проявляются после 14-дневного срока. При этом средний инкубационный период заболевания COVID-19 составляет 5,1 дня.

«Согласно нашему анализу данных, находящихся в открытом доступе, текущие рекомендации о 14-дневном активном медицинском наблюдении или карантине обоснованны, хотя при таком периоде в некоторых случаях заражение не будет выявлено и симптомы проявятся позже», — сообщил профессор кафедры эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джона Хопкинса Джастин Лесслер.

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По словам учёных, период инкубации для SARS-CoV-2 находится в том же диапазоне, что и для SARS-CoV, возбудителя так называемой атипичной пневмонии. У коронавируса MERS-CoV, вызвавшего сотни случаев заболевания на Ближнем Востоке в 2013 году, предполагаемый средний инкубационный период составляет от пяти до семи дней.

Точные данные по инкубационному периоду COVID-19 облегчат вирусологам оценку динамики распространения эпидемии и позволят медикам разработать и внедрить наиболее эффективные карантинные и другие меры контроля, уверены учёные. По их словам, изоляция пациентов и потенциальных носителей смогут замедлить и в конечном счёте остановить распространение коронавирусов, даже если в отдельных случаях заболевание будет выявляться уже после снятия карантина.

Изоляция пациентов и потенциальных носителей является основным способом замедлить и в конечном итоге остановить распространение вируса

Reuters

© Алексей Майшев

Напомним, первые случаи инфицирования новым коронавирусом были зафиксированы в городе Ухань китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Затем вирус распространился по всему миру. Всего, по данным ВОЗ, на 9 марта в мире было установлено более 110 тыс. случаев заражения. Из них около 3,8 тыс. — со смертельным исходом. В РФ, по данным российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, подтверждены 20 случаев заражения.