Роскомнадзор заявил об удалении фейков о COVID-19 в Facebook
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в России коронавируса», — заявили в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России внёс в реестр запрещённой информации ряд сообщений в социальных сетях о COVID-19.
4 марта президент России Владимир Путин сообщил, что, по данным Федеральной службы безопасности, большая часть фейков о коронавирусе поступает из-за границы.