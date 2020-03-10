Роскомнадзор заявил об удалении фейков о COVID-19 в Facebook

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В Роскомнадзоре заявили, что администрация Facebook и «ВКонтакте» удалила фейковую информацию о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Роскомнадзор заявил об удалении фейков о COVID-19 в Facebook
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в России коронавируса», — заявили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России внёс в реестр запрещённой информации ряд сообщений в социальных сетях о COVID-19.

4 марта президент России Владимир Путин сообщил, что, по данным Федеральной службы безопасности, большая часть фейков о коронавирусе поступает из-за границы.

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