«Она будет исправлена»: в Гепрокуратуре назвали ошибкой новые правила выдачи справок для водителей

В Генпрокуратуре назвали ошибкой решение Минздрава ввести дополнительные медицинские исследования, направленные на выявление алкоголиков и наркоманов среди автомобилистов. Сообщалось, что из-за таких мер стоимость справки для получения водительского удостоверения может вырасти в несколько раз. Ранее инициативу Минздрава также раскритиковал Владимир Путин, назвав её «чушью». Впоследствии ведомство отложило введение нового порядка на июль 2020 года.

В Генпрокуратуре РФ назвали ошибкой новые правила медосмотра водителей, инициированные Минздравом.

«Видимо, Минздрав... совершил ошибку, которая будет исправлена», — приводит РИА Новости высказывание замглавы Генпрокуратуры Александра Буксмана.

По его словам, истинная проблема заключается в том, что в условиях действующего законодательства медики не имеют права передавать МВД и ГИБДД данные о лицах, состоящих на учёте как наркоманы или алкоголики. Впоследствии такие граждане зачастую получают водительские права.

«Мы об этом информировали... и Минздрав, и МВД, и правительство Российской Федерации с тем, чтобы эту проблему решить комплексно и раз и навсегда», — сказал Буксман.

Напомним, ранее Минздрав решил отложить запланированное на 22 ноября вступление в силу обновлённых правил медосмотра водителей. Новый регламент предписывал увеличить объём исследований за счёт проверки мочи на содержание 11 видов наркотических веществ и сдачи крови на наличие фермента CDT — маркера хронического злоупотребления алкоголем.

Проведение дополнительных анализов увеличило бы стоимость медицинской справки для водителей, в результате чего накануне вступления новых правил в силу в диспансерах по всей стране образовались крупные очереди.

Также по теме «Чушь какая-то»: Путин раскритиковал реализацию приказа Минздрава об изменении порядка медосмотра для водителей Владимир Путин раскритиковал процедуру реализации приказа Минздрава об изменении правил прохождения медосмотра для водителей. По...

В качестве примера РИА Новости привело ситуацию в Ярославской области, где 21 ноября люди занимали очередь с ночи, чтобы успеть получить справку по прежней цене в 350 рублей. По информации агентства, после вступления изменений в силу документ может подорожать до 4800 рублей.

Согласно опубликованным ведомством документам, теперь процедура должна вступить в силу 1 июля 2020 года. В пресс-службе министерства уточнили, что это решение связано с обеспокоенностью граждан.

«Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», — подчеркнули в Минздраве.

Ранее свою оценку нововведениям Минздрава дал президент России Владимир Путин. Он назвал новые правила «чушью», указав на высокую стоимость дополненной медсправки. Глава государства уточнил, что узнал о предстоящих изменениях из средств массовой информации.

«У нас минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, всё согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — заявил Путин.

Он добавил, что дополнительные исследования, связанные с потреблением наркотических средств, проводить нужно, но осуществлять подобные изменения следует «с умом».

Обсуждение в Госдуме

Экспертный совет Госдумы по охране здоровья намерен в начале декабря обсудить утверждённый Минздравом порядок получения медсправок для водителей.

«Нюансов слишком много, и, пока приказ отозван, надо все эти вопросы тщательно проработать», — цитирует РИА Новости зампреда комитета Леонида Огуля. По его словам, соответствующие вопросы обсудят на внеочередном экспертном совете.

Парламентарий отметил, что вопрос выдачи водительских прав лицам алкоголикам и наркоманам следует поднимать, но перед этим требуется тщательная проработка сопутствующих инициатив.

«Подобного рода решения, которые касаются подавляющего большинства жителей страны, на мой взгляд, нужно вводить только после тщательной проработки с экспертным сообществом и в активном диалоге с общественностью», — сказал парламентарий. Он также указал на важность такого параметра, как ценообразование.

«Предложенная стоимость дополнительных анализов, на мой взгляд, непомерно высока для большинства наших граждан», — констатировал Огуль. Он также обратил внимание на то обстоятельство, что многие эксперты не считают маркер уровня CDT абсолютным индикатором алкоголизма.

Кроме того, парламентарий указал на важность проработки юридических последствий для лиц, в крови которых обнаружат запрещённые вещества, а также упомянул на необходимость провести коррупционный анализ предложенных Минздравом процедур.