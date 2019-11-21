Путин назвал чушью идею изменить правила медосмотра для водителей

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Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.
Путин назвал чушью идею изменить правила медосмотра для водителей
  • РИА Новости

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — цитирует РИА Новости российского лидера.

По его словам, безусловно, нужно проводить дополнительные обследования, связанные и с употреблением наркотических средств, так как это обеспечивает безопасность миллионов людей на дорогах.

«Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — отметил Путин.

Ранее Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.

В начале ноября заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов в беседе с НСН рассказал о снижении количества ДТП в 2019 году. По его словам, в этом году от всего числа нарушений превышение скорости составило 55%, что ниже, чем в прошлом году.

Как отметил Чернов, в 2019 году произошло около 6,5 тыс. ДТП, в которых погибли более 300 человек, ещё 7,5 тыс. пострадали.

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