В ЦОДД рассказали о снижении числа ДТП в 2019 году

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Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов в беседе с НСН рассказал о снижении количества ДТП в 2019 году.
В ЦОДД рассказали о снижении числа ДТП в 2019 году
  • РИА Новости

«В этом году от всего числа нарушений превышение скорости составило 55%, что ниже, чем в прошлом году. Тогда эта цифра была 63% от числа всех нарушений», — заявил он.

По его словам, превышение скоростного режима всё равно остаётся лидирующим.

Как отметил Чернов, в 2019 году произошло около 6,5 тыс. ДТП, в которых погибли более 300 человек, ещё 7,5 тыс. пострадали.

«В целом можно отметить в этом году сокращение числа ДТП, погибших и пострадавших», — добавил он.

Ранее, как сообщал телеканал «360», число погибших в ДТП в Московской области снизилось на 18% за год — до 467 человек.

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