Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения России Олега Салагая.

Согласно приказу Минздрава, с 22 ноября должны были быть внесены изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители.

По новым правилам объём исследований увеличился бы: нужно было бы сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT — маркера хронического злоупотребления алкоголем.

Как сообщало URA.RU, в Курганском наркодиспансере образовалась огромная очередь из желающих получить медицинскую справку по старой цене, пока она не выросла в несколько раз. В небольшом помещении собрались сотни человек.

Аналогичная ситуация сложилась во многих других городах России.

Ранее сообщалось, что МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.

В случае обнаружения у водителя медицинских противопоказаний к управлению автомобилем данную информацию могут направить в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. В этом случае водителям необходимо будет в течение месяца пройти внеочередное медицинское освидетельствование.