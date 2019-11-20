В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей

МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

«Законопроектом предусматривается получение МВД информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения», — заявили в ведомстве.

В случае обнаружения у водителя медицинских противопоказаний к управлению автомобилем данную информацию могут направить в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. В этом случае водителям необходимо будет в течение месяца пройти внеочередное медицинское освидетельствование.

Также соответствующую информацию будут направлять в МВД России для возможного аннулирования водительского удостоверения.

Уточняется, что поправки предусматривают создание электронной версии медицинского заключения, к которому будут иметь доступ ведомства.

В январе 2019 года Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных сотрудников.