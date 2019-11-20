В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
«Законопроектом предусматривается получение МВД информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения», — заявили в ведомстве.
В случае обнаружения у водителя медицинских противопоказаний к управлению автомобилем данную информацию могут направить в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. В этом случае водителям необходимо будет в течение месяца пройти внеочередное медицинское освидетельствование.
Также соответствующую информацию будут направлять в МВД России для возможного аннулирования водительского удостоверения.
Уточняется, что поправки предусматривают создание электронной версии медицинского заключения, к которому будут иметь доступ ведомства.
В январе 2019 года Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных сотрудников.