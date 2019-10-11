Врач-нарколог прокомментировал идею проверять водителей на алкоголизм
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- РИА Новости
Как считает Казанцев, новая мера позволит выявить граждан, злоупотребляющих спиртным.
«Даже если перед сдачей не пить месяц, но ты пил хронически, маркер всё равно может показать наличие алкоголя в крови», — заявил он.
По его мнению, появится возможность контролировать таких людей.
Ранее лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил идею проверять водителей на алкоголизм.