Врач-нарколог прокомментировал идею проверять водителей на алкоголизм

Врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщения СМИ о том, что для получения водительских прав будет необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.

Как считает Казанцев, новая мера позволит выявить граждан, злоупотребляющих спиртным.

«Даже если перед сдачей не пить месяц, но ты пил хронически, маркер всё равно может показать наличие алкоголя в крови», — заявил он.

По его мнению, появится возможность контролировать таких людей.

Ранее лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил идею проверять водителей на алкоголизм.