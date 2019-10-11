Врач-нарколог прокомментировал идею проверять водителей на алкоголизм

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Врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщения СМИ о том, что для получения водительских прав будет необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.
Врач-нарколог прокомментировал идею проверять водителей на алкоголизм
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как считает Казанцев, новая мера позволит выявить граждан, злоупотребляющих спиртным.

«Даже если перед сдачей не пить месяц, но ты пил хронически, маркер всё равно может показать наличие алкоголя в крови», — заявил он.

По его мнению, появится возможность контролировать таких людей.

Ранее лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил идею проверять водителей на алкоголизм.

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