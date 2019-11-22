В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые правила медосмотра

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Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что Минздрав, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку.
В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые правила медосмотра
  • РИА Новости

«Видимо, Минздрав нашёл такой способ решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена», — цитирует Буксмана РИА Новости.

С 22 ноября в России должны были начать действовать новые правила медосмотра водителей. В частности, увеличился бы объём исследований: нужно было бы сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT — маркера хронического злоупотребления алкоголем.

Данные изменения привели бы к резкому росту цен на медсправки.

21 ноября в Минздраве заявили, что вступление в силу новых правил переносится. Согласно документу ведомства, новые правила проведения медосмотра вступят в силу 1 июля 2020 года. Приказ подписан министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

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