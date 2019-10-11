В Госдуме прокомментировали предложение проверять водителей на алкоголизм

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал сообщения СМИ о том, что для получения водительских прав будет необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.

«Никакого ущемления прав людей я не вижу, кроме уменьшения количества пьяных и наркоманов на дорогах», — заявил он.

Как отметил Лысаков, если человек впервые получает права или если он был лишён их за опьянение, необходимо проверить, чист ли он, и если нет, то таким не место на дорогах.

Ранее руководитель отдела расследований журнала «За рулём» Сергей Смирнов в беседе с ФАН прокомментировал предложение проверять водителей на алкоголизм.