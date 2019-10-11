В Госдуме прокомментировали предложение проверять водителей на алкоголизм

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал сообщения СМИ о том, что для получения водительских прав будет необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.
В Госдуме прокомментировали предложение проверять водителей на алкоголизм
  • РИА Новости

«Никакого ущемления прав людей я не вижу, кроме уменьшения количества пьяных и наркоманов на дорогах», — заявил он.

Как отметил Лысаков, если человек впервые получает права или если он был лишён их за опьянение, необходимо проверить, чист ли он, и если нет, то таким не место на дорогах.

Ранее руководитель отдела расследований журнала «За рулём» Сергей Смирнов в беседе с ФАН прокомментировал предложение проверять водителей на алкоголизм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить