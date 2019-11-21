Минздрав назвал дату введения нового порядка медосмотра для водителей

Министерство здравоохранения назвало дату вступления в силу нового порядка медицинского осмотра для водителей при получении прав.

Согласно документу ведомства, новые правила порядка проведения медосмотра вступят в силу 1 июля 2020 года. Приказ подписан министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Как отметили в пресс-службе министерства, решение отложить вступление в силу приказа принято с учётом обеспокоенности граждан.

«Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», — подчеркнули в Минздраве.

Ранее Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.

По новым правилам объём исследований увеличился бы: нужно было бы сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT — маркера хронического злоупотребления алкоголем.

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра.