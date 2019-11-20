Эксперт оценил идею внеплановых медосмотров водителей
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По его мнению, внеплановые медосмотры помогут предотвратить аварии на дороге.
«Потенциально это решение имеет далеко идущие правильные планы, и мы сможем получить какой-то эффект, если это не будет по-другому интерпретировано. Задача интересная и вполне логичная», — подчеркнул эксперт с разговоре с сайтом «Москва 24».
Он также отметил, что ущемление прав людей в этой инициативе отсутствует, поскольку граждане, у которых есть определённые заболевания, должны нести ответственность за то, что им запрещено управлять транспортным средством.
МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.