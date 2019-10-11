В Минздраве назвали эффективной идею проверки водителей на алкоголизм
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Проверка претендентов на получение водительских прав на наличие у них пристрастия к употреблению алкоголя либо наркотических и психотропных веществ станет эффективной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в России для получения водительских прав необходимо будет пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.
Отмечалось, что соответствующий приказ уже принят в ведомстве и в данный момент находится на регистрации в Минюсте.
Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал идею о проверке водителей на хронический алкоголизм правильной мерой, которую, однако, несложно будет обойти.