Автоэксперт оценил идею о проверке водителей на хронический алкоголизм

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Анастасия Румянцева
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что в России для получения водительских прав будет необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.
Автоэксперт оценил идею о проверке водителей на хронический алкоголизм
  • РИА Новости

По словам Моржаретто, это правильная мера, но при этом, как пояснил эксперт, обойти её будет несложно. 

«Например, человек может воздержаться от приёма вредных веществ в течение нескольких недель и пройти (тест. — RT) совершенно спокойно. Плюс непонятно, насколько подорожает от этого медицинская справка и не появятся ли предложения «чистой» справки за хорошие деньги», — пояснил он.

По его мнению, надо предусмотреть все коррупционные риски и взвесить все за и против.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство здравоохранения России сообщила, что водителей могут начать проверять на хронический алкоголизм.

Отмечается, что соответствующий приказ уже принят в ведомстве и в данный момент находится на регистрации в Минюсте.

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