Автоэксперт оценил идею о проверке водителей на хронический алкоголизм

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что в России для получения водительских прав будет необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.

По словам Моржаретто, это правильная мера, но при этом, как пояснил эксперт, обойти её будет несложно.

«Например, человек может воздержаться от приёма вредных веществ в течение нескольких недель и пройти (тест. — RT) совершенно спокойно. Плюс непонятно, насколько подорожает от этого медицинская справка и не появятся ли предложения «чистой» справки за хорошие деньги», — пояснил он.

По его мнению, надо предусмотреть все коррупционные риски и взвесить все за и против.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство здравоохранения России сообщила, что водителей могут начать проверять на хронический алкоголизм.

Отмечается, что соответствующий приказ уже принят в ведомстве и в данный момент находится на регистрации в Минюсте.