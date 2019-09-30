Глава ГИБДД анонсировал появление электронных прав

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Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.
Глава ГИБДД анонсировал появление электронных прав
  • РИА Новости

«В случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению», — приводит ТАСС его слова.

Черников рассказал, что водитель сможет предъявлять электронное удостоверение уполномоченному сотруднику госавтоинспекции со своего смартфона.

Он отметил, что существующие удостоверения не обязательно менять на электронные права.

По словам главы ГИБДД, для реализации проекта по внедрению электронных прав необходима модернизация существующего оборудования, а также внесение изменений в нормативные правовые акты.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) заявили, что более 23 тыс. жителей Москвы оказались под ограничением водительских прав к середине года из-за невыплаченных долгов.  

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