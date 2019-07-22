Более 23 тысяч москвичей ограничили в водительских правах за долги

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) заявили, что более 23 тыс. жителей Москвы оказались под ограничением водительских прав к середине года из-за невыплаченных долгов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как указали в ФССП большая часть данных ограничений применена к должникам по алиментам, таких в списке оказалось 9,7 тыс. человек.

Отмечается, что почти 14 тыс. постановлений об ограничении специальных прав действуют в отношении должников других категорий: лиц, обязанных возместить вред здоровью или утрату кормильца, иной ущерб от преступлений. Также к этой категории относятся водители, скопившие долги за нарушения на дорогах на сумму не менее 10 тыс. рублей.

17 июля в ФССП назвали число невыездных должников в России.

В ноябре 2018 года НСН сообщала, что директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что число россиян, которым временно закрыли выезд из страны из-за долгов, достигло 6 млн.