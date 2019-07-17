В ФССП назвали число невыездных должников в России
- РИА Новости
Как указали РИА Новости в ведомстве, данный показатель превысил отметку в 3,4 млн человек.
«По состоянию на 1 июля 2019 года ограничение на выезд должников из России действовало в рамках более чем 3,4 млн исполнительных производств, в том числе свыше 524 тыс. — в рамках исполнительных производств в отношении должников по алиментным обязательствам», — отметили в ФССП.
В ведомстве подчеркнули, что данные показатели возросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В ноябре 2018 года НСН сообщала, что директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что число россиян, которым временно закрыли выезд из страны из-за долгов, достигло 6 млн.