В ФССП назвали число невыездных должников в России

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) назвали число невыездных должников в России.

Как указали РИА Новости в ведомстве, данный показатель превысил отметку в 3,4 млн человек.

«По состоянию на 1 июля 2019 года ограничение на выезд должников из России действовало в рамках более чем 3,4 млн исполнительных производств, в том числе свыше 524 тыс. — в рамках исполнительных производств в отношении должников по алиментным обязательствам», — отметили в ФССП.

В ведомстве подчеркнули, что данные показатели возросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре 2018 года НСН сообщала, что директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что число россиян, которым временно закрыли выезд из страны из-за долгов, достигло 6 млн.