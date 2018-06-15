Каждый второй должник по алиментам в России стал невыездным

Каждый второй российский должник по алиментам стал невыездным, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

В январе—апреле 2018 года взыскано 3,9 млрд рублей долгов по алиментам. Всего в работе находилось более 1 млн исполнительных листов по этому виду долгов.

83% неплательщиков по алиментов — мужчины. Большинству должников от 30 до 42 лет.

Как подсчитали в ФССП, самым эффективным способом заставить родителей погасить долги по алиментам является ограничение выезда за рубеж. За четыре месяца это помогло вернуть 1,8 млрд рублей. Невыездным оказался каждый второй должник.

По данным службы, второй по эффективности мерой стало ограничение в управлении транспортным средством. В таком праве ограничили каждого пятого должника, и за отчётный период это помогло вернуть 325 млн рублей долга.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области задолжавший по алиментам более 400 тыс. рублей приговорён к лишению свободы.