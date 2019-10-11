В России для получения водительских прав введут тест на алкоголизм

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В России для получения водительских прав будет необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), который свидетельствует о хроническом алкоголизме.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

Отмечается, что в министерстве соответствующий приказ уже принят и в данный момент он находится на регистрации в Минюсте.

Также уточняется, что данное нововведение затронет и тех, кто претендует на возвращение водительских прав по окончанию срока лишения.

30 сентября начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.

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