Эксперт прокомментировал предложение проверять водителей на алкоголизм

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Заместитель главного редактора Auto.mail.ru Юрий Урюков в беседе с Newinform прокомментировал сообщения СМИ о том, что для получения водительских прав будет необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.
Эксперт прокомментировал предложение проверять водителей на алкоголизм
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Как считает эксперт, основной вопрос в том, как инициативу реализуют на практике. Он не исключил, что может затянуться процесс с оформлением медицинской справки.

«Организм у людей разный, поэтому наличие одного положительного теста, который нам обещают, это ещё не гарантия того, что человек — хронический алкоголик», — сказал он.

Со своей стороны, лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков в беседе с Nation News отметил, что необходимо бороться с пьяными за рулём.

«Однако предлагаемые меры, на мой взгляд, не будут эффективными», — полагает он.

По его мнению, нужно ужесточить наказание за сам факт езды в состоянии алкогольного опьянения и увеличить количество профилактических рейдов.

Ранее в Гильдии автошкол оценили идею проверять водителей на алкоголизм.

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