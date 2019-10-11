В Гильдии автошкол оценили идею проверять водителей на алкоголизм

Президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что для получения водительских прав будет необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.

«Профессиональное сообщество в сфере автообразования положительно оценивает инициативы, которые предлагаются по ужесточению требований к водителям, которые именно системно нарушают правила дорожного движения, в том числе употребляют спиртные напитки за рулём автомобиля», — отметил Лобарев.

По его словам, одна из мер будет интересна и полезна: если бывшие водители, которые были лишены права управления транспортным средством за системные нарушения, будут проходить определённые тесты.

«То ли это (тест на знание. — RT) ПДД, а водители, лишённые за управление в нетрезвом состоянии, (пройдут.— RT) определённый тест на нахождение в крови алкоголя. Я думаю, это будет несложно, может быть, эти медицинские тесты сделать за счёт государства», — заключил он.

Лобарев подчеркнул, что, кроме ужесточения требований, должны быть приняты профилактические меры.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство здравоохранения России сообщила, что водителей могут начать проверять на хронический алкоголизм.

Отмечается, что соответствующий приказ уже принят в ведомстве и в данный момент находится на регистрации в Минюсте.