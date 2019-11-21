«Чушь какая-то»: Путин раскритиковал реализацию приказа Минздрава об изменении порядка медосмотра для водителей

Владимир Путин раскритиковал процедуру реализации приказа Минздрава об изменении правил прохождения медосмотра для водителей. По словам главы государства, нововведения не должны приводить к резкому росту стоимости справок. Также стало известно, что Минздрав перенёс на лето 2020 года дату вступления в силу новых норм. Они предусматривают проведение анализов для выявления алкоголизма и присутствия в организме психоактивных веществ.

Министерство здравоохранения России отсрочило введение нового порядка прохождения медицинского освидетельствования для водителей, который привёл бы к росту цен на медсправки. Об этом в своём Telegram-канале сообщил замглавы ведомства Олег Салагай.

«С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», — написал он.

По его словам, Минздрав проведёт дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

Позднее была объявлена новая дата вступления изменений в силу — 1 июля 2020 года.

Ситуацию со стоимостью медсправок также оценил президент России Владимир Путин. В четверг, 21 ноября, глава государства участвовал в церемонии открытия Московских центральных диаметров, став одним из первых пассажиров поезда «Иволга», на котором проехал несколько станций от Белорусского вокзала. Компанию российскому лидеру составили мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, глава РЖД Олег Белозёров и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В ходе общения зашла речь и о повышении цены на медсправки.

«У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, всё согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — заявил Путин.

Глава государства, по его словам, узнал об этом из средств массовой информации, назвав нововведение «чушью какой-то».

Также по теме «Строгое преследование по закону необходимо»: в ООН рассказали о причинах смертности на дорогах России Спецпосланник Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт рассказал о ключевых причинах высокой смертности на российских...

«Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств, — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — констатировал президент России.

Накануне в российских СМИ появились сообщения, что в нескольких городах образовались крупные очереди для прохождения медосмотров. Эту ситуацию связывали с тем, что 22 ноября вступает в силу приказ Минздрава, который вносит изменения в правила прохождения медицинского освидетельствования.

Согласно нововведениям, прохождение медицинской комиссии будет предусматривать обязательное проведение анализов для выявления хронического алкоголизма и лабораторное исследование на наличие в организме наркотических и психоактивных веществ. В связи с этим было зафиксировано значительное повышение цен на медицинские справки для ГИБДД.

СМИ сообщали, что во многих регионах России владельцы транспортных средств выражали недовольство новыми правилами.

Очереди наблюдались во множестве городов, при этом в Белгородской области даже разыгрывались «счастливые билеты» на бесплатное прохождение медосмотра.

«Дискредитируем совершенно правильную и необходимую вещь»

Отметим, что с просьбой приостановить действие приказа Минздрава к премьер-министру России Дмитрию Медведеву обратились глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и вице-спикер Игорь Лебедев. В своём обращении они, в частности, указали на недостаточную инфраструктурную готовность медучреждений.

В свою очередь член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский положительно оценил принятый Минздравом шаг отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. По его словам, приказ «необходимо доработать и вынести на обсуждение экспертов».

«С точки зрения основной цели, конечно же, эти новации вводить необходимо, с другой стороны, эти новации необходимо вводить так, чтобы не вызвать недовольства людей. Как у нас часто бывает, цель верная, а исполнение совершенно неверное. К сожалению, этим исполнением мы дискредитируем совершенно правильную и необходимую вещь», — цитирует РИА Новости члена комитета Госдумы РФ по охране здоровья, психиатра-нарколога Бориса Менделевича.