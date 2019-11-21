Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру. В числе первых пассажиров он сел в поезд, отправлявшийся от Белорусского вокзала.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что президент проедет несколько станций по маршруту Одинцово — Лобня до остановки Фили.

В пути его сопровождают глава РЖД Олег Белозёров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай. Кроме того, на пяти станциях заработают специальные фотозоны. В них размещены фотобаннеры с изображением деревьев, на которых сидят птицы иволги.

Сделать памятную фотографию можно будет на станциях Окружная, Стрешнево, а также на Белорусском, Савеловском и Курском вокзалах.

В автобусах Московской области также начали информировать о стоимости проезда на Московских центральных диаметрах.