Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что президент проедет несколько станций по маршруту Одинцово — Лобня до остановки Фили.
В пути его сопровождают глава РЖД Олег Белозёров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай. Кроме того, на пяти станциях заработают специальные фотозоны. В них размещены фотобаннеры с изображением деревьев, на которых сидят птицы иволги.
Сделать памятную фотографию можно будет на станциях Окружная, Стрешнево, а также на Белорусском, Савеловском и Курском вокзалах.
В автобусах Московской области также начали информировать о стоимости проезда на Московских центральных диаметрах.