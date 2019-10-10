К запуску МЦД прошли переобучение более 1,2 тысячи сотрудников транспортного комплекса
- АГН «Москва»
«Обучение нужно для того, чтобы сотрудники транспортного комплекса могли помочь пассажирам разобраться с вопросами, которые будут возникать с запуском МЦД», — заявил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
По его словам, персоналу рассказывают о главных принципах работы диаметров, преимуществах нового вида транспорта, возможностях пересадок с нового наземного метро.
Занятия проводятся в учебно-производственном центре метрополитена. Всего обучение пройдут более 5,6 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что к открытию МЦД появятся дополнительные автоматы по продаже билетов.
«ПолитЭксперт» сообщал о картах «Тройка/Подорожник» с новым дизайном в Санкт-Петербурге.