К запуску МЦД прошли переобучение более 1,2 тысячи сотрудников транспортного комплекса

К запуску Московских центральных диаметров (МЦД) прошли переобучение свыше 1,2 тыс. сотрудников транспортного комплекса. Это кассиры метро, представители Центра обеспечения мобильности пассажиров, консультанты стоек «Живое общение», работники Мосгортранса и других предприятий, сообщает сайт «Москва 24».

«Обучение нужно для того, чтобы сотрудники транспортного комплекса могли помочь пассажирам разобраться с вопросами, которые будут возникать с запуском МЦД», — заявил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, персоналу рассказывают о главных принципах работы диаметров, преимуществах нового вида транспорта, возможностях пересадок с нового наземного метро.

Занятия проводятся в учебно-производственном центре метрополитена. Всего обучение пройдут более 5,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что к открытию МЦД появятся дополнительные автоматы по продаже билетов.

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