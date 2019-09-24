К открытию МЦД появятся дополнительные автоматы по продаже билетов

К открытию Московских центральных диаметров (МЦД) появятся дополнительные билетные автоматы. Их установят на пересадочных станциях метро.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В частности, устройства разместят на «Войковской», «Текстильщиках», «Тушинской», «Международной» и «Выставочной».

«Благодаря дополнительным автоматам по продаже билетов горожане смогут быстро и с удобством приобрести транспортные карты или записать на них проездной для поездки по диаметрам», — цитирует первого заместителя начальника Московского метрополитена Романа Латыпова портал мэра и правительства.

По его словам, на станциях, с которых переставят устройства, останется достаточно аппаратов для покупки проездных.

Ранее сообщалось, что запуск первых двух МЦД может улучшить транспортное обслуживание более 4 млн человек.

НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии Московского метрополитена выполнили на 72%.