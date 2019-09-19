Запуск первых двух МЦД может улучшить транспортное обслуживание более четырёх миллионов человек

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Благодаря запуску первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) может улучшиться транспортное обслуживание более четырёх миллионов человек.
Запуск первых двух МЦД может улучшить транспортное обслуживание более четырёх миллионов человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в среднем пассажиропоток каждого из двух МЦД составит более 40 млн человек в год.

Первый диаметр позволит создать 403 тыс. дополнительных пассажирских мест, второй — 486 тыс.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Подмосковья прокомментировали грядущий запуск МЦД.

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