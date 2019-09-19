Запуск первых двух МЦД может улучшить транспортное обслуживание более четырёх миллионов человек

Благодаря запуску первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) может улучшиться транспортное обслуживание более четырёх миллионов человек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в среднем пассажиропоток каждого из двух МЦД составит более 40 млн человек в год.

Первый диаметр позволит создать 403 тыс. дополнительных пассажирских мест, второй — 486 тыс.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Подмосковья прокомментировали грядущий запуск МЦД.