Запуск первых двух МЦД может улучшить транспортное обслуживание более четырёх миллионов человек
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.
Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в среднем пассажиропоток каждого из двух МЦД составит более 40 млн человек в год.
Первый диаметр позволит создать 403 тыс. дополнительных пассажирских мест, второй — 486 тыс.
Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Подмосковья прокомментировали грядущий запуск МЦД.