Власти Подмосковья прокомментировали грядущий запуск МЦД

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал грядущий запуск Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает телеканал «360».
Власти Подмосковья прокомментировали грядущий запуск МЦД
  • © Максим Денисов / mos.ru.

«МЦД — это очень важный, качественный и удобный для людей проект. Сегодня вместе с правительством Москвы мы приняли единый тариф, который позволит жителям тратить меньше на поездки в столицу и ближнее Подмосковье», — заявил он.

По его словам, в год экономия составит до 50 тыс. рублей.

Со своей стороны, начальник дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов пояснил, что столичное правительство уже приняло решение о тарифах для МЦД. Тарифная система предусматривает разбивку на три зоны.

«Будут действовать абонементы для зоны «Пригород», которые мы сейчас обсуждаем с правительством Московской области, их виды и стоимость скоро будут озвучены», — сказал он.

Ранее сообщалось, что первые два маршрута МЦД соединят семь вокзалов.

В 2018 году, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.

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