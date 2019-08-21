Первые два маршрута МЦД соединят семь вокзалов

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Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) соединят семь железнодорожных вокзалов, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.
Первые два маршрута МЦД соединят семь вокзалов
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что с запуском МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск пассажирам будет удобнее добираться до Савёловского, Белорусского, Рижского, Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского вокзалов.

Как отметил чиновник, интеграция МЦД, МЦК, метрополитена и радиальных направлений железной дороги позволит создать единую транспортную сеть для столицы и ближайших городов-спутников.

Ранее сообщалось, что пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными.

В 2018 году, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.

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