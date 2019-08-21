Первые два маршрута МЦД соединят семь вокзалов
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- РИА Новости
Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что с запуском МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск пассажирам будет удобнее добираться до Савёловского, Белорусского, Рижского, Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского вокзалов.
Как отметил чиновник, интеграция МЦД, МЦК, метрополитена и радиальных направлений железной дороги позволит создать единую транспортную сеть для столицы и ближайших городов-спутников.
Ранее сообщалось, что пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными.
В 2018 году, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.