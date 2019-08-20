Пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными
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«Это новый вид транспорта, который вмещает в себя лучшие черты городского и пригородного транспорта. По сути дела — наземное метро», — цитирует Собянина сайт «Москва 24».
Как отметил мэр, это сквозное движение из пригорода в пригород без пересадок на другой транспорт, а также интеграция с метрополитеном.
«И сами тарифы максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт. Это означает, что значительно будет уменьшена ещё и цена билетов», — сказал он.
Ранее сообщалось, что к запуску МЦД обновят более 60 тыс. схем и указателей в метро.
В 2018 году, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.