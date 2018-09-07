В Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления
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Она позволит пересаживаться с поездов пригородного направления на Московское центральное кольцо.
Как заявил мэр Сергей Собянин, это должно снизить нагрузку на Курский вокзал, ближайшие остановочные пункты и станции метрополитена.
По имеющимся оценкам, число пассажиров на данном ТПУ после открытия новой станции увеличится с 7,3 тыс. в сутки до 45 тыс.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что среднесуточный пассажиропоток на МЦК вырос в 2,5 раза за год.