Среднесуточный пассажиропоток на МЦК вырос в 2,5 раза за год

Среднесуточный пассажиропоток на Московском центральном кольце вырос в 2,5 раза за прошедший год, сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на главу Стройкомплекса Марата Хуснуллина.

С момента открытия движения по МЦК его услугами воспользовались более 182 млн человек.

Растущую популярность Московского центрального кольца чиновник объяснил в том числе тем, что оно активно интегрируется в единую городскую транспортную систему.

«Москвичи привыкли к такой новой транспортной системе, как Московское центральное кольцо. Об этом говорит тот факт, что пассажиропоток здесь неуклонно растёт. За год он вырос в 2,5 раза со 150 тыс. до 450 тыс. человек в сутки», — цитирует Хуснуллина «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что железнодорожную платформу Новохохловская рядом с МЦК намерены открыть осенью.