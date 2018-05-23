Среднесуточный пассажиропоток на МЦК вырос в 2,5 раза за год
С момента открытия движения по МЦК его услугами воспользовались более 182 млн человек.
Растущую популярность Московского центрального кольца чиновник объяснил в том числе тем, что оно активно интегрируется в единую городскую транспортную систему.
«Москвичи привыкли к такой новой транспортной системе, как Московское центральное кольцо. Об этом говорит тот факт, что пассажиропоток здесь неуклонно растёт. За год он вырос в 2,5 раза со 150 тыс. до 450 тыс. человек в сутки», — цитирует Хуснуллина «Утро.ру».
Ранее сообщалось, что железнодорожную платформу Новохохловская рядом с МЦК намерены открыть осенью.