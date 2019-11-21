Загитова призналась, что не любит избыточное внимание

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что не любит повышенного внимания к себе.

«Я не люблю, когда обо мне много разговаривают. Я стесняюсь, мне не нравится избыточное внимание. Я люблю спрятаться. В межсезонье можно себе это позволить», — заявила Загитова Первому каналу.

В нынешнем сезоне Загитова заняла второе место на Гран-при Франции. Её следующим соревнованием станет этап Гран-при в Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.

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