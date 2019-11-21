Туктамышева заявила, что не хочет постоянно делать провокационные вещи

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему в нынешнем сезоне меньше времени уделяет неспортивной деятельности.
Туктамышева заявила, что не хочет постоянно делать провокационные вещи
  • © Xue Yubin/XinHua
  • globallookpress.com

«Бум прошёл, я подуспокоилась. Того сезона хватило. Нужно разбавлять, я не хочу постоянно делать провокационные вещи. В этом году, может, чуть спокойнее буду. В следующем — уже есть идея, что можно сделать», — заявила Туктамышева в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».

Она отметила, что в нынешнем сезоне решила все силы сосредоточить непосредственно на фигурном катании, а не распыляться на соцсети.

«Этот сезон нельзя спускать в унитаз», — добавила фигуристка.

22-летняя Туктамышева в нынешнем сезоне заняла два третьих места — на этапах серии Гран-при в США и Китае — и с высокой долей вероятности не выступит в финале Гран-при, который пройдёт 5—7 декабря в Турине.

Ранее Мэрайя Белл заявила, что Туктамышева может стать для неё источником вдохновения.

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