Туктамышева заявила, что не хочет постоянно делать провокационные вещи

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему в нынешнем сезоне меньше времени уделяет неспортивной деятельности.

«Бум прошёл, я подуспокоилась. Того сезона хватило. Нужно разбавлять, я не хочу постоянно делать провокационные вещи. В этом году, может, чуть спокойнее буду. В следующем — уже есть идея, что можно сделать», — заявила Туктамышева в интервью YouTube-каналу «Всему Головин».

Она отметила, что в нынешнем сезоне решила все силы сосредоточить непосредственно на фигурном катании, а не распыляться на соцсети.

«Этот сезон нельзя спускать в унитаз», — добавила фигуристка.

22-летняя Туктамышева в нынешнем сезоне заняла два третьих места — на этапах серии Гран-при в США и Китае — и с высокой долей вероятности не выступит в финале Гран-при, который пройдёт 5—7 декабря в Турине.

Ранее Мэрайя Белл заявила, что Туктамышева может стать для неё источником вдохновения.