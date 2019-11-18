Фигуристка Белл заявила, что Туктамышева может стать для неё источником вдохновения

Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала, как относится к россиянке Елизавете Туктамышевой.

«Да, Елизавета может служить мне источником вдохновения — совершенно точно. Я её очень уважаю. У Туктамышевой был тройной аксель в юном возрасте, затем она его теряла и несколько лет боролась, чтобы вернуть. Теперь она вновь стала очень сильной. Делает два трикселя в произвольной — это очень впечатляет, лишний раз доказывая, что у нас нет ограничений. Однако я иду в своём ритме, и для меня пока важно стабильно показывать то, что я могу сейчас», — приводит слова Белл «Газета.Ru».

Американская фигуристка в этом сезоне дважды становилась бронзовым призёром на этапах Гран-при, уступая российским фигуристкам.

Ранее Ковтун порассуждал о шансах Самарина и Алиева в финале Гран-при.