Фигуристка Белл заявила, что Туктамышева может стать для неё источником вдохновения

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Американская фигуристка Мэрайя Белл рассказала, как относится к россиянке Елизавете Туктамышевой.
Фигуристка Белл заявила, что Туктамышева может стать для неё источником вдохновения
  • © Xue Yubin/XinHua
  • globallookpress.com

«Да, Елизавета может служить мне источником вдохновения — совершенно точно. Я её очень уважаю. У Туктамышевой был тройной аксель в юном возрасте, затем она его теряла и несколько лет боролась, чтобы вернуть. Теперь она вновь стала очень сильной. Делает два трикселя в произвольной — это очень впечатляет, лишний раз доказывая, что у нас нет ограничений. Однако я иду в своём ритме, и для меня пока важно стабильно показывать то, что я могу сейчас», — приводит слова Белл «Газета.Ru».

Американская фигуристка в этом сезоне дважды становилась бронзовым призёром на этапах Гран-при, уступая российским фигуристкам.

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