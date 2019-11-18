Ковтун порассуждал о шансах Самарина и Алиева в финале Гран-при

Двукратный призёр чемпионатов Европы Максим Ковтун считает Александр Самарин и Дмитрий Алиев смогут конкурировать с лидерами мирового фигурного катания.

«Считаю, что Самарин со своей сложностью в короткой программе может очень сильно заявить о себе, сделать заявку на попадание в топ. Алиев также очень сильный, мне очень нравится и его короткая программа. Но короткая у Самарина с четверными лутцем и флипом даёт возможность быть после первым или вторым после первого проката. А потом надо удержать. В тройке финала Гран-при могут быть и Алиев, и Самарин. Как бы это банально и грубо ни звучало, надо немного ошибок соперников. Самое главное, что наши ребята уже конкурентоспособны. Это уже хорошо. Дальше — им и карты в руки. Будем болеть», — цитирует Ковтуна Sport24.

Самарин стал победителем этапа Гран-при в Москве, а Алиев занял второе место.

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