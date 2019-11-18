Ягудин рассказал, почему в России женское фигурное катание популярнее мужского

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что в России популярность женского катания обоснована высокими результатами спортсменок.
Ягудин рассказал, почему в России женское фигурное катание популярнее мужского
  • РИА Новости

«Я не могу сказать, что за мужским фигурным катанием нет пристального внимания. Если мы говорим о России, то люди любят больше тот спорт, в котором свои же и побеждают. Акцент сделан, потому что наши девочки творят историю, побеждают практически на всех турнирах и ставят новые мировые рекорды. Естественно, это не одна спортсменка, а целая плеяда подопечных Этери Георгиевны Тутберидзе. Потому к женскому катанию внимание больше как у зрителей, так и у СМИ. Если мужчины будут конкурентоспособными и смогут заставлять нервничать грандов, таких как Юдзуру Ханю, Нейтан Чен, то, разумеется, будет и больше публикаций в СМИ, приток зрителя. Мужчинам нужно просто выходить и всех разрывать, как это делают наши девочки. Пока у них не настолько сильно получается», — приводит слова Ягудина news.ru.

Ранее сообщалось, чем завершился этап Гран-при в Москве.

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