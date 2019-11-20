В городах России образовались очереди за справками для водителей

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В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
В городах России образовались очереди за справками для водителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ нескольких регионов страны.

Как отмечается, например, в Воронеже несколько десятков человек выстроились в очередь к наркологическому диспансеру на улице Героев Стратосферы.

Об очередях также сообщалось в Оренбургской области и в Ярославле, пишет агентство.

Уточняется, что о возможном удорожании получения медицинской справки обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители ранее сообщала «Российская газета».

14 октября вступили в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

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