Обмен заключёнными, договор с Токио и ракеты США: о чём Путин и другие лидеры говорили на пленарном заседании ВЭФ
Во Владивостоке состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума, на котором выступили президент России Владимир Путин и лидеры Индии, Японии, Малайзии и Монголии.
Крупный и масштабный обмен
Одним из наиболее резонансных заявлений Путина на пленарном заседании ВЭФ стало высказывание о предстоящем обмене заключенными между Москвой и Киевом. По словам российского лидера, диалог находится на финальном этапе, а сам обмен будет «крупным и масштабным».
«Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведём в том числе с официальными властями. Так что, я думаю, что в ближайшее время это станет известно», — сказал президент.
Комментируя предстоящее взаимодействие Москвы и Киева по этому вопросу, Путин упомянул украинских заключённых Станислава Клыха и Николая Карпюка, осуждённых на длительные сроки за убийство российских солдат в Чечне.
«Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», — приводит РИА Новости слова Путина из беседы с лидером партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком, состоявшейся уже после пленарного заседания.
Развитие Дальнего Востока
В ходе выступления российский лидер уделил особое внимание целям и задачам развития Дальнего Востока. Президент отметил, что регион должен оставаться безопасным и стабильным.
«Мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового, да и просто человеческого общения, — сказал Путин.
По его словам, такой результат вряд ли был бы возможен без укрепления атмосферы доверия и конструктивного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.
«Мы заинтересованы в том, чтобы эти позитивные тенденции получили развитие, чтобы наш общий регион был безопасным и стабильным», — отметил президент.
По словам Путина, сформированы условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста, в регионе будут начаты новые крупные проекты и стройки. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что экономические достижения региона следует конвертировать в «социальный рывок», который способен привести к принципиально более высокому качеству жизни людей.
Говоря об этом направлении деятельности, Путин призвал обеспечить поддержку молодёжи и упомянул старт новой программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке. Речь идёт об ипотеке под 2% годовых, при помощи которой можно будет профинансировать покупку жилья на первичном рынке, а также строительство индивидуального дома для обладателей дальневосточного гектара.
Кроме того, глава государства предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер, который позволит открывать в регионе филиалы иностранных клиник. По словам президента, подобный шаг позволит эффективно привлекать зарубежных специалистов и применять методики и лекарства, зарекомендовавшие себя за рубежом. В дополнение к этому, президент предложил вдвое увеличить выплаты для учителей и врачей, приезжающих на Дальний Восток.
Ситуация равновесия
В ходе бесед с участниками пленарного заседания Путин затронул ряд других тем, касающихся внутренней и внешней политики РФ.
Российский лидер упомянул размещение у границ РФ пусковых установок Mk-41. Путин отметил, что российская сторона неоднократно указывала на то обстоятельство, что эти системы способны работать не только в составе ПВО, но и применяться для пуска ударных ракет.
«Нам все время американцы говорили, что это не так, но теперь они испытали эту систему как раз с установки Мk-41. То есть это часть ударных ракетных комплексов. Мы были правы, как, впрочем, и во многих других случаях», — сказал президент.
Он также рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в котором российский лидер предложил главе Белого дома приобрести у РФ гиперзвуковое оружие.
«Я Дональду (Трампу. — RT) сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим», — сказал Путин. Он пояснил, что американская сторона в ответ сообщила об аналогичных собственных разработках.
«Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия?» — задался вопросом российский президент.
«Образ новых отношений сотрудничества»
В свою очередь, принявший участие в заседании премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что США не предлагали японской стороне разместить ракеты средней и малой дальности. Говоря об уже размещённых ракетах Абэ отметил, что это оружие принадлежит именно Японии.
«То, что сейчас размещено в Японии, — это принадлежит Японии, это японская собственность, и это предназначено для защиты. Например, из этой системы запустить «Томагавк» даже технически невозможно», — сказал глава японского правительства.
Он упомянул ряд других важных вопросов и уделил много внимания российско-японским отношениям. По словам Абэ, Москве и Токио больше нельзя медлить с заключением мирного договора.
«Нашими усилиями устойчиво создается образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — сказал премьер и призвал Путина «сделать всё», чтобы «двигаться к этой цели» и впоследствии достигнуть её.
Напомним, Япония предъявляет территориальные претензии к островам Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые вошли в состав СССР после завершения Второй мировой войны. Ранее Москва и Токио согласились вести переговоры, отталкиваясь от декларации 1956 года.
Говоря о будущем отношений двух стран, Абэ процитировал стихотворение Фёдора Тютчева.
«Я хочу процитировать сейчас одно известное вам четверостишье: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить, — сказал премьер под аплодисменты зрителей. — То есть только так с Россией можно вместе быть, по-другому не получится».
Японский премьер также рассказал о прогрессе в поэтапном смягчении визового режима между Японией и Россией. По его словам, в решении этого вопроса наблюдается прогресс.
«Что касается облегчения визовой системы, то действительно поэтапно проводим. И я вижу прогресс, которого в свое время не было», — сказал он.
Глава японского правительства отдельно упомянул выдачу виз российским студентам. По его словам, этот механизм будет упрощён, чтобы в Японию приезжали всё больше учащихся из России. Помимо этого он рассказал о других послаблениях в визовом режиме.
«Все, кто работает в российских компаниях, научных учреждениях, которые имеют какое-либо отношение к плану сотрудничества из восьми пунктов между нашими странами, смогут получать с этого месяца многократные визы со сроком до пяти лет», — рассказал Абэ.
«Партнёрство такого рода является исторической возможностью»
В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия хочет работать «рука об руку» с Россией в направлении развития Дальневосточного региона. Политик назвал партнёрство с Дальним Востоком важной возможностью для Индии.
«Индия хочет работать рука об руку вместе с Россией в развитии этого увлекательного путешествия и этого замечательного видения», — сказал Моди.
Он добавил, что Индия провела ряд инвестиций в российскую сферу энергетики и природных ресурсов, в частности, в алмазную отрасль, а также в нефтяные месторождения на Сахалине. По словам индийского премьера, это «прекрасный пример использования индийских инноваций».
«Индия развивается очень быстро, у нее тоже много талантов, и партнерство такого рода с регионом Дальнего Востока является исторической возможностью, которая позволяет нам сказать — 1 плюс 1 равняется 11», — сказал политик.
Моди рассказал, что Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, помогая таким образом региону развиваться.
«Индия предоставит кредитную линию в размере $1 млрд. Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране», — сказал Моди.
Также он рассказал о беседе с Путиным касательно возможного совместного строительства судов для перевозки сжиженного газа, нефтепродуктов и других грузов. Стороны ищут совместные направления работы, сказал Моди.
«Может быть, отдельные суда частично будут строиться у нас, это международная кооперация в мире процветает таким образом, частично будут доводиться на верфях в Индии», — пояснил премьер.
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад призвал усилить сотрудничество с Россией в сфере образования и предложил РФ создать в его стране университет по профилю аэрокосмической отрасли.
- Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Есть предложение создать университет, который будет концентрироваться на космической отрасли, на инженерных изысканиях. И это был бы очень серьезный вклад в систему образования Малайзии», — сказал политик.
По его мнению, Малайзия — подходящее место для основания подобного учебного заведения.
«Если Россия будет и дальше продвигать и развивать образование и в этом регионе, особенно инженерные компетенции в аэрокосмической отрасли, то вне всякого сомнения, Малайзия — это то место, где следует основать университет», — сказал он.
В ходе заседания высказался и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Он прокомментировал слова модератора мероприятия, журналиста Сергея Брилёва, о том, связан ли визит монгольского лидера в Вашингтон со звонком главы Белого дома Дональда Трампа президенту России.
Напомним, 1 августа Трамп позвонил Путину и предложил помощь в борьбе с лесными пожарами. Так, Брилёв предположил, что Баттулга имел отношение к этому событию. Путин также иронично предположил, что именно монгольский лидер помог организовать сеанс связи. Сам Баттулга в ответ улыбнулся и кивнул.
«В ходе моего визита в США я сказал, что мы живем на одной планете. Сибирь является частью этой планеты. Я ему сказал, почему бы вам не позвонить российскому президенту и выразить свои соболезнования и сочувствие по этому поводу. Сибирь — это легкие нашей планеты, вот эти легкие и горят», — сказал глава Монголии.