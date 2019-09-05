Обмен заключёнными, договор с Токио и ракеты США: о чём Путин и другие лидеры говорили на пленарном заседании ВЭФ

Владимир Путин и премьер-министры Индии, Японии и Малайзии, а также президент Монголии приняли участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Российский лидер уделил внимание множеству вопросов, касающихся развития Дальнего Востока, и упомянул ряд других резонансных тем, в том числе обмен заключёнными с Украиной и диалог о вооружениях с США. В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь заявил о намерении заключить мирный договор между Москвой и Токио, а глава индийского правительства Нарендра Моди рассказал о важности партнёрских отношений с РФ и анонсировал инвестиции в российскую экономику.

Во Владивостоке состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума, на котором выступили президент России Владимир Путин и лидеры Индии, Японии, Малайзии и Монголии.

Крупный и масштабный обмен

Одним из наиболее резонансных заявлений Путина на пленарном заседании ВЭФ стало высказывание о предстоящем обмене заключенными между Москвой и Киевом. По словам российского лидера, диалог находится на финальном этапе, а сам обмен будет «крупным и масштабным».

«Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведём в том числе с официальными властями. Так что, я думаю, что в ближайшее время это станет известно», — сказал президент.

Комментируя предстоящее взаимодействие Москвы и Киева по этому вопросу, Путин упомянул украинских заключённых Станислава Клыха и Николая Карпюка, осуждённых на длительные сроки за убийство российских солдат в Чечне.

«Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», — приводит РИА Новости слова Путина из беседы с лидером партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком, состоявшейся уже после пленарного заседания.

Развитие Дальнего Востока

В ходе выступления российский лидер уделил особое внимание целям и задачам развития Дальнего Востока. Президент отметил, что регион должен оставаться безопасным и стабильным.

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«Мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового, да и просто человеческого общения, — сказал Путин.

По его словам, такой результат вряд ли был бы возможен без укрепления атмосферы доверия и конструктивного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

«Мы заинтересованы в том, чтобы эти позитивные тенденции получили развитие, чтобы наш общий регион был безопасным и стабильным», — отметил президент.

По словам Путина, сформированы условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста, в регионе будут начаты новые крупные проекты и стройки. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что экономические достижения региона следует конвертировать в «социальный рывок», который способен привести к принципиально более высокому качеству жизни людей.

Говоря об этом направлении деятельности, Путин призвал обеспечить поддержку молодёжи и упомянул старт новой программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке. Речь идёт об ипотеке под 2% годовых, при помощи которой можно будет профинансировать покупку жилья на первичном рынке, а также строительство индивидуального дома для обладателей дальневосточного гектара.

Кроме того, глава государства предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер, который позволит открывать в регионе филиалы иностранных клиник. По словам президента, подобный шаг позволит эффективно привлекать зарубежных специалистов и применять методики и лекарства, зарекомендовавшие себя за рубежом. В дополнение к этому, президент предложил вдвое увеличить выплаты для учителей и врачей, приезжающих на Дальний Восток.

Ситуация равновесия

В ходе бесед с участниками пленарного заседания Путин затронул ряд других тем, касающихся внутренней и внешней политики РФ.

Российский лидер упомянул размещение у границ РФ пусковых установок Mk-41. Путин отметил, что российская сторона неоднократно указывала на то обстоятельство, что эти системы способны работать не только в составе ПВО, но и применяться для пуска ударных ракет.

«Нам все время американцы говорили, что это не так, но теперь они испытали эту систему как раз с установки Мk-41. То есть это часть ударных ракетных комплексов. Мы были правы, как, впрочем, и во многих других случаях», — сказал президент.

Он также рассказал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в котором российский лидер предложил главе Белого дома приобрести у РФ гиперзвуковое оружие.

«Я Дональду (Трампу. — RT) сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим», — сказал Путин. Он пояснил, что американская сторона в ответ сообщила об аналогичных собственных разработках.

«Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия?» — задался вопросом российский президент.

«Образ новых отношений сотрудничества»

В свою очередь, принявший участие в заседании премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что США не предлагали японской стороне разместить ракеты средней и малой дальности. Говоря об уже размещённых ракетах Абэ отметил, что это оружие принадлежит именно Японии.

«То, что сейчас размещено в Японии, — это принадлежит Японии, это японская собственность, и это предназначено для защиты. Например, из этой системы запустить «Томагавк» даже технически невозможно», — сказал глава японского правительства.

Он упомянул ряд других важных вопросов и уделил много внимания российско-японским отношениям. По словам Абэ, Москве и Токио больше нельзя медлить с заключением мирного договора.

«Нашими усилиями устойчиво создается образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — сказал премьер и призвал Путина «сделать всё», чтобы «двигаться к этой цели» и впоследствии достигнуть её.

Напомним, Япония предъявляет территориальные претензии к островам Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые вошли в состав СССР после завершения Второй мировой войны. Ранее Москва и Токио согласились вести переговоры, отталкиваясь от декларации 1956 года.

Говоря о будущем отношений двух стран, Абэ процитировал стихотворение Фёдора Тютчева.

«Я хочу процитировать сейчас одно известное вам четверостишье: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить, — сказал премьер под аплодисменты зрителей. — То есть только так с Россией можно вместе быть, по-другому не получится».

Японский премьер также рассказал о прогрессе в поэтапном смягчении визового режима между Японией и Россией. По его словам, в решении этого вопроса наблюдается прогресс.

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«Что касается облегчения визовой системы, то действительно поэтапно проводим. И я вижу прогресс, которого в свое время не было», — сказал он.

Глава японского правительства отдельно упомянул выдачу виз российским студентам. По его словам, этот механизм будет упрощён, чтобы в Японию приезжали всё больше учащихся из России. Помимо этого он рассказал о других послаблениях в визовом режиме.

«Все, кто работает в российских компаниях, научных учреждениях, которые имеют какое-либо отношение к плану сотрудничества из восьми пунктов между нашими странами, смогут получать с этого месяца многократные визы со сроком до пяти лет», — рассказал Абэ.

«Партнёрство такого рода является исторической возможностью»

В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия хочет работать «рука об руку» с Россией в направлении развития Дальневосточного региона. Политик назвал партнёрство с Дальним Востоком важной возможностью для Индии.

«Индия хочет работать рука об руку вместе с Россией в развитии этого увлекательного путешествия и этого замечательного видения», — сказал Моди.

Он добавил, что Индия провела ряд инвестиций в российскую сферу энергетики и природных ресурсов, в частности, в алмазную отрасль, а также в нефтяные месторождения на Сахалине. По словам индийского премьера, это «прекрасный пример использования индийских инноваций».

«Индия развивается очень быстро, у нее тоже много талантов, и партнерство такого рода с регионом Дальнего Востока является исторической возможностью, которая позволяет нам сказать — 1 плюс 1 равняется 11», — сказал политик.

Моди рассказал, что Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, помогая таким образом региону развиваться.

«Индия предоставит кредитную линию в размере $1 млрд. Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране», — сказал Моди.

Также он рассказал о беседе с Путиным касательно возможного совместного строительства судов для перевозки сжиженного газа, нефтепродуктов и других грузов. Стороны ищут совместные направления работы, сказал Моди.

«Может быть, отдельные суда частично будут строиться у нас, это международная кооперация в мире процветает таким образом, частично будут доводиться на верфях в Индии», — пояснил премьер.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад призвал усилить сотрудничество с Россией в сфере образования и предложил РФ создать в его стране университет по профилю аэрокосмической отрасли.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад

РИА Новости

© Алексей Даничев

«Есть предложение создать университет, который будет концентрироваться на космической отрасли, на инженерных изысканиях. И это был бы очень серьезный вклад в систему образования Малайзии», — сказал политик.

По его мнению, Малайзия — подходящее место для основания подобного учебного заведения.

«Если Россия будет и дальше продвигать и развивать образование и в этом регионе, особенно инженерные компетенции в аэрокосмической отрасли, то вне всякого сомнения, Малайзия — это то место, где следует основать университет», — сказал он.

В ходе заседания высказался и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Он прокомментировал слова модератора мероприятия, журналиста Сергея Брилёва, о том, связан ли визит монгольского лидера в Вашингтон со звонком главы Белого дома Дональда Трампа президенту России.

Напомним, 1 августа Трамп позвонил Путину и предложил помощь в борьбе с лесными пожарами. Так, Брилёв предположил, что Баттулга имел отношение к этому событию. Путин также иронично предположил, что именно монгольский лидер помог организовать сеанс связи. Сам Баттулга в ответ улыбнулся и кивнул.