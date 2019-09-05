Абэ заявил, что они с Путиным «съели пуд соли»
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- РИА Новости
По его словам, эта его встреча с Путиным стала уже 27-й.
«Хотелось бы, чтобы это все хорошо теперь знали. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы с президентом Путиным уже столько разделили вместе трапез, что у нас такие отношения, о которых говорят «вместе съели пуд соли», — сказал Абэ.
Абэ в четвёртый раз принимает участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Путин отметил, что диалог способствует развитию российско-японских отношений.