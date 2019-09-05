Абэ заявил, что они с Путиным «съели пуд соли»

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что провёл уже столько встреч с президентом России Владимиром Путиным, что они «съели вместе пуд соли». Об этом он сказал в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Абэ заявил, что они с Путиным «съели пуд соли»
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

По его словам, эта его встреча с Путиным стала уже 27-й.

«Хотелось бы, чтобы это все хорошо теперь знали. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы с президентом Путиным уже столько разделили вместе трапез, что у нас такие отношения, о которых говорят «вместе съели пуд соли», — сказал Абэ.

Абэ в четвёртый раз принимает участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Путин отметил, что диалог способствует развитию российско-японских отношений.

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