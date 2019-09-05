Путин отметил развитие отношений России и Японии

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ отметил, что диалог способствует развитию российско-японских отношений.

«Мы с вами регулярно встречаемся, используем все возможности для продолжения нашего диалога. Мы этому очень рады, потому что это способствует развитию наших двусторонних отношений», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее Абэ заявил, что Япония хочет продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога между G7 и Россией.

Также, в интервью газете «Известия» японский премьер рассказал, что сумма инвестиций Японии в Дальний восток превысила $15 млрд.