Путин отметил развитие отношений России и Японии
«Мы с вами регулярно встречаемся, используем все возможности для продолжения нашего диалога. Мы этому очень рады, потому что это способствует развитию наших двусторонних отношений», — цитирует РИА Новости Путина.
Ранее Абэ заявил, что Япония хочет продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога между G7 и Россией.
Также, в интервью газете «Известия» японский премьер рассказал, что сумма инвестиций Японии в Дальний восток превысила $15 млрд.