Абэ заявил о необходимости вовлечения России в диалог с G7

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония хочет продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога между G7 и Россией.
Абэ заявил о необходимости вовлечения России в диалог с G7
  • Reuters

«Лидеры стран, несущих огромную ответственность, ведут серьёзный диалог и пытаются выработать пути решения для различных международных проблем. Вот что такое саммит G7. И для этого необходимо конструктивное вовлечение России», — приводит ТАСС слова Абэ.

Он отметил, что проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме в ближайшее время.

«Я хотел бы продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога между G7 и Россией», — отметил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что пригласит президента России Владимира Путина на следующую встречу в формате G7, которая пройдёт в США.

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