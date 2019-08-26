Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что пригласит президента России Владимира Путина на следующую встречу в формате G7, которая пройдёт в США.
Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7
  • Reuters

«Конечно, условия сейчас очень сложные. Он был частью «Большой восьмёрки», потом его убрали. Конечно, он очень гордый человек. Конечно, я его приглашу, но я думаю, что он может и не приехать», — сказал он. 

Как отметил Трамп, Россия была исключена из G8, поскольку Путин перехитрил бывшего президента США Барака Обаму.

Ранее Трамп указал, что присутствие России на следующем саммите G7 было бы полезным.

В Кремле подчёркивали, что для России возвращение к такому формату не является самоцелью и страна не намерена навязывать своё участие

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить