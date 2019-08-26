Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что пригласит президента России Владимира Путина на следующую встречу в формате G7, которая пройдёт в США.

«Конечно, условия сейчас очень сложные. Он был частью «Большой восьмёрки», потом его убрали. Конечно, он очень гордый человек. Конечно, я его приглашу, но я думаю, что он может и не приехать», — сказал он.

Как отметил Трамп, Россия была исключена из G8, поскольку Путин перехитрил бывшего президента США Барака Обаму.

Ранее Трамп указал, что присутствие России на следующем саммите G7 было бы полезным.

В Кремле подчёркивали, что для России возвращение к такому формату не является самоцелью и страна не намерена навязывать своё участие.