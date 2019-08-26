Трамп назвал полезным возможное участие России в саммите G7

Американский президент Дональд Трамп считает, что присутствие России на следующем саммите «Большой семёрки» было бы полезным. Соответствующее заявление он сделал перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель на встрече G7 во Франции.

Он отметил, что следующий саммит, «вероятно, пройдёт в Майами». По его словам, на этой встрече «не будет сюрпризов» и неожиданных гостей.

Трамп добавил, что участники текущего саммита во французском Биаррице «говорили о России», но «не было голосования или чего-то такого».

«Я склоняюсь к тому, чтобы сказать: «Да». Есть те, кто со мной на 100% согласен, есть те, кто не соглашается.... Я думаю, что это было бы полезным», — цитирует ТАСС американского президента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение к формату G8 не является самоцелью.