В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8

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Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею присоединения России к G7.
В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8
  • Reuters

«Хочу вам напомнить заявление президента, которое он сделал в Форте Брегансон на пресс-конференции. Для России участие в «семёрке» или возвращение в «семёрку» не является самоцелью», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Песков, Москва не отказывалась ни от каких форматов общения, однако «и навязывать своё участие никому не собирается».

При этом он указал, что возвращаться в G7 «только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, говоря об идее возвращения России к G8, также напомнил о словах российского лидера Владимира Путина. 

Как отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель, для начала диалога об участии России в G8 необходимо достичь прогресса в реализации Минских соглашений. 

4 июля Путин, комментируя призывы соблюдать Минские соглашения, подчеркнул, что нельзя всё время требовать от Москвы исполнения этих договорённостей в той части, которая от неё вообще никак не зависит.

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