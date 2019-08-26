В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8

Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею присоединения России к G7.

«Хочу вам напомнить заявление президента, которое он сделал в Форте Брегансон на пресс-конференции. Для России участие в «семёрке» или возвращение в «семёрку» не является самоцелью», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Песков, Москва не отказывалась ни от каких форматов общения, однако «и навязывать своё участие никому не собирается».

При этом он указал, что возвращаться в G7 «только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, говоря об идее возвращения России к G8, также напомнил о словах российского лидера Владимира Путина.

Как отмечала канцлер ФРГ Ангела Меркель, для начала диалога об участии России в G8 необходимо достичь прогресса в реализации Минских соглашений.

4 июля Путин, комментируя призывы соблюдать Минские соглашения, подчеркнул, что нельзя всё время требовать от Москвы исполнения этих договорённостей в той части, которая от неё вообще никак не зависит.