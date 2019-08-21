Лавров напомнил о словах Путина после заявлений о России в G8

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Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможности возвращения России к формату G8, напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, а также отметил готовность Москвы рассмотреть соответствующее обращение.
Лавров напомнил о словах Путина после заявлений о России в G8
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«Насчёт «восьмёрки»: президент Путин, общаясь с прессой до начала переговоров в Брегансоне, когда ему задали этот вопрос, он сказал, что «восьмёрки»-то не существует, её просто нет. Есть «группа семи», они принимают в своём кругу какие-то решения. Если любое из решений, которое там примут, будет предполагать обращение к России, то, конечно, мы рассмотрим и ответим», — сказал министр.

20 августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8

Позднее он отметил, что было бы гораздо проще обсуждать ряд вопросов, если бы Россия вернулась в G8.

В Кремле, комментируя возможность возрождения G8, отметили, что необходимо «узнать о настроениях остальных членов». 

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