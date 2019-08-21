Песков прокомментировал идею возрождения G8

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею возрождения формата G8 с участием России.
Песков прокомментировал идею возрождения G8
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

«Там много других членов «восьмёрки». Мы знаем о настроениях двоих. Нужно узнать о настроениях остальных членов», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он также отметил, что вопрос возвращения России в формат G8 не обсуждался на переговорах российского лидера Владимира Путина и президента Финляндии Саули Ниинистё.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого поддержал предложение пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в 2020 году.

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