Абэ рассказал об инвестициях Японии в Дальний Восток
Он отметил, что «объём японских инвестиций в Дальний Восток вовсе нельзя назвать скромным», по его словам, «японские компании активно работают в России».
«В частности, они осуществляют крупные инвестиции на Дальнем Востоке в сотрудничестве с российскими компаниями, в том числе в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», — заявил Абэ.
Он добавил, что совокупные инвестиции Японии в Дальний Восток, «включая эти проекты, превысили $15 млрд, и в будущем ожидается дальнейшее инвестирование».
Ранее сообщалось, что Абэ прибыл во Владивосток.