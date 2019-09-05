Абэ рассказал об инвестициях Японии в Дальний Восток

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью газете «Известия» рассказал, что сумма инвестиций Японии в Дальний восток превысила $15 млрд.

Он отметил, что «объём японских инвестиций в Дальний Восток вовсе нельзя назвать скромным», по его словам, «японские компании активно работают в России».

«В частности, они осуществляют крупные инвестиции на Дальнем Востоке в сотрудничестве с российскими компаниями, в том числе в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», — заявил Абэ.

Он добавил, что совокупные инвестиции Японии в Дальний Восток, «включая эти проекты, превысили $15 млрд, и в будущем ожидается дальнейшее инвестирование».

Ранее сообщалось, что Абэ прибыл во Владивосток.