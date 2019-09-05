Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

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Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
  • Reuters

«Для того чтобы продолжать и помогать развиваться Дальнему Востоку, Индия предоставит кредитную линию в размере $1 млрд. Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране», — сказал Моди.

По его словам, это станет стартовой площадкой, с которой Нью-Дели начнёт расти и развиваться на Дальнем Востоке. 

Ранее российский лидер Владимир Путин на полях ВЭФ во Владивостоке провёл переговоры с Моди.

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