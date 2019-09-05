Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
- Reuters
«Для того чтобы продолжать и помогать развиваться Дальнему Востоку, Индия предоставит кредитную линию в размере $1 млрд. Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране», — сказал Моди.
По его словам, это станет стартовой площадкой, с которой Нью-Дели начнёт расти и развиваться на Дальнем Востоке.
Ранее российский лидер Владимир Путин на полях ВЭФ во Владивостоке провёл переговоры с Моди.