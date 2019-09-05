Моди в своей речи на ВЭФ вспомнил Толстого и Ганди

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), вспомнил русского писателя Льва Толстого и индийского деятеля Махатму Ганди.
Моди в своей речи на ВЭФ вспомнил Толстого и Ганди
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Известный писатель и философ Лев Толстой оказывался под серьёзным влиянием индийских вед и ведических текстов. И Толстому очень нравилась одна цитата. Я процитирую её в оригинале, но если перевести, Толстой говорит о следующем: «Всё, что существует как единое, люди называют единым, но используют для этого разные слова», — сказал он.

Моди напомнил, что в этом году весь мир празднует 150 лет со дня рождения Махатмы Ганди.

«Толстой и Ганди оставили уникальное наследие. Давайте вдохновляться этим общим наследием Индии и России, давайте вместе оставим ещё более мощное наследие после нас», — добавил он. 

В начале июня председатель Китая Си Цзиньпин в ходе выступления на заседании ПМЭФ процитировал русского писателя Фёдора Достоевского.

5 июля президент России Владимир Путин пересказал с разрешения понтифика наставление Папы Римского Франциска: без книг классика русской литературы Достоевского нельзя быть настоящим священником.

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